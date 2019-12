Amerikaanse voetbalsters trouwen na topjaar in Miami

Video Engeland wanhoop nabij na ‘okselregel’ VAR: ‘Dit is absurd’

12:16 De ‘Video Assistent Referee’ lag al flink onder vuur, maar in Engeland zijn ze er nu helemaal klaar mee na enkele omstreden beslissingen gisteren in de Premier League. Drie treffers werden afgekeurd, mede door de zogenaamde ‘okselregel’. Daarvan was vooral Teemu Pukki (Norwich City) gisteravond tegen Tottenham Hotspur het slachtoffer. Ook bij Southampton-Crystal Palace en Brighton-Bournemouth zorgden videoscheidsrechters voor dubieuze beslissingen.