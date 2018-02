Amstel Gold Race past finale aan: 'Peloton kan koers moeilijker controleren'

,,Met deze wijziging zoeken we de smallere wegen op, wat de controle door het peloton bemoeilijkt'', zegt koersdirecteur Leo van Vliet. ,,In 2017 hebben we gezien dat we door een simpele wijziging een attractievere wedstrijd hebben gekregen. Met deze nieuwe wijziging moeten de kanshebbers op de overwinning zich ruim voor dat de finale begint goed positioneren of al ten aanval zijn getrokken.''



De enige Nederlandse wielerklassieker wordt op zondag 15 april verreden.