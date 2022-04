Amstel Gold Race trekt prijzengeld vrouwen gelijk met mannen: ‘Een flinke stap voorwaarts’

,,In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race”, lichtte Dijkhuizen toe. ,,Van de ludieke actie met de rondemisters, tot een gezamenlijke ploegenpresentatie van mannen en vrouwen, wat uniek was in de wielersport. Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk.”