'Amsterdamse tennissers verdacht van matchfixing'

Pavic verliest opnieuw dubbelfina­le in Parijs

20:02 Het Franse tenniskoppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut heeft voor eigen publiek in Parijs de titel veroverd in het dubbelspel. Het als zesde geplaatste duo was op Roland Garros in de finale in twee sets te sterk voor Oliver Marach uit Oostenrijk en Mate Pavic uit Kroatië. Na 1 uur en 40 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-2 7-6 (4).