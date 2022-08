Amy Pieters naar volgende fase revalidatie: ‘We proberen haar oude leven zo normaal mogelijk in te kleden’

Na haar ontslag uit het ziekenhuis werd Pieters overgebracht naar het PZC in Dordrecht. De voorbije periode verbleef ze in de weekeinden thuis. ‘Wij zijn dan ook ontzettend geholpen en gebaat bij de benodigde hulp en de benodigde hulpmiddelen die Amy nodig heeft om in de weekenden thuis te mogen zijn. Denk hierbij aan een speciaal bed, een stoel, een bedlift en een wandelrolstoel. Ook is er gezorgd voor een rolstoelauto. Wij proberen hiermee haar oude leven zo normaal mogelijk in te kleden. Amy lacht en is blij als zij weer thuis is. Dit is voor ons, en zeker ook voor Amy, een zeer fijne ervaring.’