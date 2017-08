Ancelotti mag bij Bayern geen sigaretje meer opsteken

Cocu verwacht gretig NAC én nog minimaal één versterking

15:41 PSV-trainer Phillip Cocu verwacht zondag een gretig NAC Breda als de Eindhovense club op bezoek gaat bij de provinciegenoot. ,,We kunnen ervan uitgaan dat het er fel aan toe zal gaan. NAC is tot op het bot gemotiveerd", aldus Cocu in de vooruitblik op de uitwedstrijd van PSV.