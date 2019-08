Anderlecht hengelt Chadli binnen, Neymar hard op weg naar Madrid

Nacer Chadli (30) is gespot in Brussel, zo meldt Het Laatste Nieuws. Dat de Belg daar te zien is, is niet zo bijzonder, maar wel dat hij gaat spelen voor Anderlecht. De Belgisch international wordt voor één jaar gehuurd van AS Monaco.



Zo gaat Chadli dan toch nog in de Belgische competitie spelen. Als tiener vertrok hij vanuit de jeugd van Standard naar Nederland, waar hij via AGOVV en FC Twente snel naam maakte. Daarna ging hij naar de Premier League, met een succesvolle carrière bij Tottenham. Toen hij daar vertrok naar West Brom ging het bergaf, ook bij zijn laatste club AS Monaco kwam hij te weinig aan spelen toe.