Anderlecht mikte op Vermaelen en Chadli, Buffon moet Cillessen vervangen

Vermaelen en Chadli verkopen Anderlecht een ‘nee’

Vincent Kompany wilde met Anderlecht Thomas Vermaelen en Nacer Chadli terug naar België halen, maar beide mannen haalden hun neus op voor een terugkeer naar hun vaderland. Dat meldt Het Nieuwsblad . Vermaelen zou zelfs net als Kompany een dubbelrol moeten gaan vervullen, namelijk die van spelers én assistent-coach. Er lag een driejarig contract klaar voor de 33-jarige ex-Ajacied wiens contract bij Barcelona afloopt en dus gratis op te pikken is. Vermaelen wil echter nog in het buitenland blijven voetballen en heeft een aanbieding van Olympiakos Piraeus op zak. Er zou zelfs al een medische keuring geweest zijn. Ook Chadli ziet een overstap naar Anderlecht nog niet zitten. De 29-jarige flankspeler zit bij AS Monaco op een dood spoor, maar de voormalig speler van FC Twente en AGOVV heeft nog een contract tot medio 2021. Ook hij prefereert een buitenlands avontuur.

Groningen pikt Lundqvist op bij NAC

NAC raakt Ramon Pascal Lundqvist kwijt aan FC Groningen, dat melden ingewijden. Alle betrokken partijen zijn akkoord over een transfer, het is enkel wachten totdat de laatste handtekeningen zijn gezet. De 22-jarige middenvelder heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract laten opnemen toen hij in januari van dit jaar voor tweeëneenhalf jaar in Breda tekende.



Voor een bedrag dat naar verluidt ligt rond de 150.000 euro springt de Zweed op de trein die hem naar Groningen brengt om bij de verliezend finalist van de Europese play-offs te gaan spelen.