Anderlecht zet huur Dimata om in koop

Technisch directeur Jorg Schmadtke van VfL Wolfsburg, nu nog eigenaar van Dimata, heeft bevestigd dat de clubs eruit zijn. ,,Er is een oplossing gevonden waarmee beide clubs tevreden zijn.”



Dimata ging in de zomer van 2017 voor 11,5 miljoen euro van KV Oostende naar Wolfsburg, maar zijn seizoen in de Duitse Bundesliga liep uit op een sof. Hij wist geen doelpunt te maken. De Duitse club besloot afgelopen zomer Dimata te verhuren aan Anderlecht met de mogelijkheid dat de Belgische topclub hem na een jaar kan kopen. Na tien doelpunten in veertien wedstrijden is Anderlecht al overtuigd van de kwaliteiten van Dimata.