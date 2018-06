Wolverhampton strikt doelman Rui Patricio, Anderlecht zwaait clubicoon uit

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Rui Patricio naar Wolverhampton

Wolverhampton Wanderers heeft zich versterkt met de doelman van het Portugese team, Rui Patricio (30). De 64-voudig international komt over van Sporting Lissabon en tekent voor vier jaar. Wolverhamton komt uit in The Championship (tweede niveau). Rui Patricio wilde vanwege een aanval door de eigen Sporting-fans al eerder transfervrij weg, net als acht andere spelers onder wie Bas Dost, William Carvalho, Gelson Martins en Bruno Fernandes. Coach Jorge Jesus ondertekende al een contract bij Al Hilal in Saoedi-Arabië. Volgens Portugese media wordt Sinisa Mihajlovic de nieuwe trainer van Sporting. De voormalig coach van AC Milan en Torino zal een driejarig contract tekenen.

Wolves on Twitter Wolves are delighted to confirm @selecaoportugal and @Sporting_CP number one Rui Patricio has joined the club on a four-year deal. #BemVindoRui 🇵🇹🐺

Anderlecht zegt dag tegen Deschacht

Olivier Deschacht keert komend seizoen niet meer terug in de selectie van Anderlecht. De Belgische topclub heeft besloten om de 37-jarige verdediger geen nieuw contract meer te geven. ,,Vandaag wordt een belangrijke pagina omgeslagen om de vernieuwing en de verjonging alle kansen te geven'', liet Anderlecht weten.

Deschacht heeft een grote staat van dienst bij Paars-Wit. Hij voetbalde 601 wedstrijden voor Anderlecht, waaronder 99 op het Europese toneel, een record in de clubgeschiedenis. Hij was acht keer kampioen van België en won een nationale beker.

Landzaat tekent voor twee jaar

Eerder was al bekend dat Denny Landzaat bij Feyenoord Jan Wouters opvolgt als assistent-trainer. Vandaag zette Landzaat zijn handtekening onder een tweejarig contract. ,,Ik hoop de spelers op een manier te kunnen bereiken zoals ik dat bij AZ heb gedaan'', aldus de voormalig Feyenoorder op de clubwebsite.

Trainer Di Francesco langer bij AS Roma

Trainer Eusebio Di Francesco heeft zijn contract bij AS Roma met een jaar verlengd. De 48-jarige Italiaan ligt nu tot de zomer van 2020 vast in Rome. Di Francesco leidde de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad in zijn eerste seizoen naar de derde plaats in de Serie A en naar de halve finales van de Champions League, waarin Liverpool over twee duels net te sterk was.

De twaalfvoudig international van Italië kreeg vorig jaar een kans als hoofdtrainer bij zijn oude club. Di Francesco had eerder onder meer Pescara, Lecce en Sassuolo onder zijn hoede gehad.

,,Het vertrouwen van de voorzitter en de clubleiding doen me goed'', zei Di Francesco. ,,Ik hoop dat terug te betalen met een nog beter seizoen dan afgelopen jaar.'' De Italiaan heeft bij AS Roma onder anderen Kevin Strootman en Rick Karsdorp onder zijn hoede. Justin Kluivert staat op het punt te tekenen bij de 'Giallorossi', die met Hakim Ziyech nog een Ajacied op het oog hebben.

ADO wil Zhang terughalen naar eredivisie

ADO Den Haag hoopt zich te versterken met voormalig Vitesse-aanvaller Zhang Yuning. De 21-jarige Chinees werd door zijn club West Bromwich Albion afgelopen zomer voor twee jaar verhuurd aan Werder Bremen. Omdat hij in de Bundesliga geen minuut gespeeld heeft, wordt hij al na één jaar weer teruggestuurd.



In Engeland is de spits echter niet speelgerechtigd waardoor hij opnieuw op zoek moet naar een andere club. Bij ADO, dat een Chinese eigenaar heeft, is hij meer dan welkom. Zhang heeft zich in de eredivisie namelijk reeds bewezen bij Vitesse, waarvoor hij in 24 eredivisieduels drie keer scoorde.

Mourinho wil Willian weglokken bij Chelsea

Volledig scherm Willian. © Getty Images Hij was gisteren een van de betere Brazilianen in de eerste WK-wedstrijd van de topfavoriet tegen Zwitserland, maar bij zijn club Chelsea had Willian de laatste maanden zelden een basisplaats. José Mourinho hoopt de aanvallende middenvelder vooral om die reden te bewegen voor United te kiezen. De Portugees haalde Willian enkele seizoenen terug ook naar Stamford Bridge. ManUnited zou een bod van zestig miljoen euro voorbereiden om Willian van Chelsea te verlossen, zo meldt Daily Mail.

Stevens van Go Ahead naar Excelsior

Volledig scherm Sonny Stevens © pro shots Doelman Sonny Stevens krijgt weer een kans in de eredivisie. De 25-jarige keeper verhuist van Go Ahead Eagles naar Excelsior. Als de medische keuring in Rotterdam geen problemen oplevert, ondertekent Stevens een contract voor twee jaar.



De Noord-Hollander speelde eerder op het hoogste niveau bij FC Twente. Stevens kreeg na een sterk seizoen bij FC Volendam in 2013 een vierjarig contract in Enschede. Door twee zware blessures, aan zijn schouder en zijn knie, kwam de doelman echter amper in actie voor de Tukkers. Vorig jaar stapte hij over naar Go Ahead Eagles. In de Jupiler League stond Stevens afgelopen seizoen 38 wedstrijden onder de lat.



,,Ik wilde graag hogerop en het is belangrijk voor mij om veel te spelen'', zegt Stevens. ,,Die kans is bij Excelsior aanwezig."

Cocu op weg naar Turkije

De Turkse topclub Fenerbahçe heeft zich dit weekend bij PSV gemeld voor een directe overname van coach Phillip Cocu. De clubs onderhandelen momenteel over een transfer van de trainer, die in Eindhoven nog een contract tot 2019 heeft. Vandaag is daar nog geen akkoord over bereikt. Lees hier meer!

Weghorst ook in beeld bij Leeds United

Wout Weghorst wordt niet alleen gelinkt aan Sevilla, ook Leeds United heetf de spits en aanvoerder van AZ op de korrel. Hij moet volgens Engelse media de eerste aankoop worden van de nieuwe manager Marcelo Bielsa, die vorige week werd aangesteld bij de ploeg uit het Championship. The Whites lijken daarmee op de Nederlandse toer te gaan. Bij Leeds United spelen al Vurnon Anita en Jay-Roy Grot. Leeds United, in 1992 nog landskampioen, werd vorig seizoen 13de op het tweede niveau van Engeland.

Newcastle moet flink dokken voor Jørgensen

Newcastle United moet 'gewoon' 25 miljoen euro neertellen voor Nicolai Jørgensen als de club nog altijd geïnteresseerd is in de Deense WK-spits. Dat zou Feyenoord volgens The Chronicle aan The Magpies hebben laten weten. In de voorbije winter was Newcastle al concreet voor Jørgensen, maar het prijskaartje van 23 miljoen euro was 'way above budget' voor de Premier League-club. Volgens de krant zouden de Rotterdammers nu zelfs twee miljoen meer vragen. Zijn waarde is door zijn basisplaats bij Denemarken tijdens het WK gestegen.