Andersen van Sampdoria naar Lyon, Franse verdediger voor Fortuna

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Bazoer tekent voor drie jaar bij Vitesse

Vitesse heeft Riechedly Bazoer overgenomen van VfL Wolfsburg. De middenvelder (22) heeft in Arnhem een contract voor drie jaar getekend. Hij is al de vijfde versterking voor Vitesse. In het afgelopen seizoen kwam Bazoer nog uit voor FC Utrecht, dat hem had gehuurd.

Bazoer is blij met de kans in de Gelredome. ,,Vitesse past bij mij. De ambities van de club spreken mij aan. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden en alles uit mezelf halen wat ik in mij heb. Dat moet kunnen. Ik ben nog jong en in de bloei van mijn carrière.”

Fortuna Sittard contracteert Franse proefspeler

Fortuna Sittard heeft centrale verdediger Grégoire Amiot voor twee jaar vastgelegd. De 24-jarige Fransman komt transfervrij over van Bourg-en-Bresse, dat op het tweede profniveau in Frankrijk uitkomt. Amiot was de afgelopen weken al op proef bij de Limburgse eredivisieclub: hij traint al vanaf 22 juni mee met de selectie van coach Sjors Ultee en speelde mee in de oefenduels tegen VV Sittard en Aris Thessaloniki.

De linksbenige verdediger kwam in Frankrijk onder meer ook uit voor Reims en Toulouse. Technisch manager Sjoerd Ars laat weten op de website van de club dat Amiot al langer in beeld was bij Fortuna Sittard. “We volgen Grégoire al vanaf de winter. Linksbenige centrale verdedigers zijn vaak moeilijk te vinden.”

De Ligt voor vijf jaar naar Juventus

WK-held Tsjerysjev naar Valencia

Valencia heeft Denis Tsjerysjev overgenomen van Villarreal. De 28-jarige Rus, die al werd gehuurd door Valencia, is tot juni 2022 vastgelegd door de nummer 4 van afgelopen seizoen. Valencia meldt dat het contract van de aanvallende middenvelder ook een vertrekclausule bevat van 80 miljoen euro.

Tsjerysjev was een jaar geleden vier keer trefzeker op het WK in eigen land. In het openingsduel met Saudi-Arabië (5-0 winst) scoorde hij twee keer.

De Rus stond in Spanje ook al onder contract bij Real Madrid en Sevilla.

Volledig scherm Denis Tsjerysjev. © REUTERS

RKC Waalwijk huurt verdediger van Anderlecht

RKC Waalwijk heeft de Belg Hannes Delcroix voor het komende seizoen vastgelegd. De op Haïti geboren centrale verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van het Belgische Anderlecht.

De 20-jarige Delcroix doorliep alle jeugdelftallen van België onder 15 en België onder 19. De talentvolle verdediger maakte in augustus 2018 zijn debuut voor Anderlecht en heeft ook al Europese minuten achter zijn naam staan.

“Hannes is een zeer talentvolle linker centrale verdediger die erg comfortabel is aan de bal”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Daarnaast is hij fysiek sterk en is hij sterk in de persoonlijke duels. Er bestond veel belangstelling voor Hannes, maar hij is ervan overtuigd dat onze club het beste bij zijn ontwikkeling past.”

Volledig scherm © BELGA

West Ham gaat vol voor Haller

West Ham United zet alles op alles om Sébastien Haller aan te trekken. De Engelse club, die afgelopen seizoen op de tiende plaats eindigde in de Premier League, heeft zo’n 45 miljoen euro over voor de Franse spits. West Ham onderhandelt momenteel met Eintracht Frankfurt over een transfer van Haller, wiens managers al klaarstaan om naar Londen te vliegen.



De 25-jarige Fransman maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten in de Bundesliga voor Frankfurt, een jaar eerder kwam de spits tot negen treffers. Haller won in zijn eerste seizoen met Frankfurt direct de DFB-Pokal. De Duitsers betaalden in 2017 zo’n 7 miljoen euro om Haller over te nemen van FC Utrecht. De Fransman was in de Domstad uitgegroeid tot publiekslieveling. In 2,5 jaar tekende Haller voor meer dan 40 doelpunten in de eredivisie.



West Ham zoekt een scorende spits nu Marko Arnautovic is vertrokken naar China. De Oostenrijker, oud-speler van FC Twente, was afgelopen seizoen met tien goals de clubtopscorer in de Premier League.

Volledig scherm Sébastien Haller. © BSR Agency

VVV haalt Amerikaan Wright van Schalke

VVV-Venlo heeft vrijdag naast de Duitse verdediger Tobias Pachonik ook de Amerikaanse aanvaller Haji Wright vastgelegd. De 21-jarige aanvaller komt over van Schalke 04 en tekent een contract dat hem voor één jaar (met een optie op nog een seizoen) verbindt aan de Limburgse eredivisieclub.



Wright maakte vorig seizoen zijn debuut voor Schalke en kwam zeven keer in actie voor de Bundesligaclub. “Haji is een uitstekende speler die onze voorhoede nog meer body gaat geven”, omschreef Valckx de aanvaller. ,,Snelheid, duelkracht en erg doelgericht. Ik ben ervan overtuigd dat hij een meerwaarde is voor onze selectie.”

Mexicaans avontuur voor Vincent Janssen?

Volledig scherm Vincent Janssen. © Getty Images Een Mexicaans avontuur gloort voor Vincent Janssen. Volgens het medium Récord staat de Nederlandse spits van Tottenham Hospur in de belangstelling van Monterrey. De onderhandelingen zouden zelfs al in vergevorderd stadium zijn.



De 25-jarige Janssen staat sinds 2016 onder contract bij Spurs, maar de zeventienvoudig international kon daar nooit overtuigen en komt al een tijdje niet meer voor in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. Ook een uitleenperiode bij Fenerbahçe kon de voormalige aanvaller van AZ en Almere City er niet bovenop helpen.



Monterrey, dat al eerder aasde op de inmiddels naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong, eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Mexicaanse Primera División.

Twente profiteert mee van toptransfer Andersen

De Franse voetbalclub Olympique Lyon heeft zich versterkt met Joachim Andersen. De 23-jarige verdediger komt voor bijna 30 miljoen euro over van Sampdoria, dat hem twee jaar geleden voor zo’n 2 miljoen wegplukte bij FC Twente. De Deen ontwikkelde zich bij de Italiaanse club zo sterk, dat hij de aandacht trok van diverse topclubs in Europa.

,,Andersen is een ongelooflijk goede speler”, zegt voorzitter Jean-Michel Aulas van Lyon. ,,Hij gaat ons beter maken met zijn kwaliteiten en tactisch inzicht.” Twente haalde Andersen op jonge leeftijd weg uit Denemarken. De verdediger brak enkele jaren later door in de hoofdmacht van de Tukkers. Nu de Deen een toptransfer maakt naar Lyon, kan FC Twente een opleidingsvergoeding tegemoet zien.

Andersen verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Sampdoria nog tot medio 2022. Hij wordt bij Lyon teamgenoot van onder anderen Kenny Tete en Memphis Depay.

Volledig scherm \ © EPA

Inter praat met United

Piero Ausilio, technisch directeur van Internazionale, is bij Manchester United geweest om te praten over een overgang van Romelu Lukaku, meldt HLN. Voorlopig kunnen beide clubs het niet eens worden over de vraagprijs voor de 26-jarige Belgische spits.



,,Het was een officieel gesprek tussen twee belangrijke clubs”, zegt Ausilio. ,,We zullen zien wat er gebeurt. Alle spelers over wie we praten zijn met Antonio Conte besproken. We willen hem tegemoetkomen, maar zijn gebonden aan enkele financiële limieten.‘’



Momenteel verblijft Lukaku, wiens huidige verbintenis tot medio 2022 loopt, met zijn club op trainingskamp in Australië. Over tien dagen heeft Manchester United in China een wedstrijd gepland tegen, jawel, Internazionale.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © BSR Agency

De Ligt (eindelijk) naar Juventus

Barça haalt jonge Japanner

Volledig scherm Hiroki Abe. © Getty Images FC Barcelona heeft het Japanse talent Hiroki Abe aangetrokken. De 20-jarige aanvaller komt over van Kashima Antlers. Abe debuteerde onlangs in de nationale ploeg. Hij deed met Japan op uitnodiging mee aan de Copa América in Brazilië.



,,Het was een moeilijke beslissing om Kashima tijdens het seizoen te verlaten, maar ik wil deze uitdaging bij Barcelona dolgraag aangaan”, zegt Abe op de website van zijn Japanse club. De aanvaller werd vorig jaar gekozen tot grootste talent in de J-League, de nationale competitie. Abe moet bij Barcelona nog wel de medische keuring ondergaan. De Japanner sluit daarna waarschijnlijk aan bij de beloften, waar hij onder anderen Ludovit Reis treft. De jeugdinternational van Oranje verhuisde deze zomer van FC Groningen naar de Spaanse kampioen, waarbij Frenkie de Jong de grootste zomeraankoop is. Ook Antoine Griezmann staat op het punt zich bij de Catalanen te vervoegen.