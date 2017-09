Anderson halvefinalist op US Open na zwaarbevochten zege

Falcao bezorgt Colombia belangrijk punt tegen Brazilië

0:56 Colombia is weer een stapje dichter bij plaatsing voor het WK van volgend jaar in Rusland gekomen. Radamel Falcao bezorgde zijn land in Barranquilla met een schitterende kopbal een punt tegen het al geplaatste Brazilië: 1-1. Willian had de bezoekers op slag van rust op voorsprong gezet.