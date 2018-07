Anderson na episch gevecht tegen Isner naar finale op Wimbledon

Ronduit bizar was de voorlaatste game, waarin Anderson viel, maar toch met zijn 'zwakke' linkerhand de bal kon retourneren. Mede daardoor forceerde hij op 24-24 de cruciale break, waarna hij het vervolgens zelf uit serveerde: 26-24. Anderson speelt zondagmiddag in de finale tegen de winnaar van de tennisklassieker Novak Djokovic - Rafael Nadal, die later vanavond in Londen nog de baan opkomen. Djokovic was in 2013 één van de twee halvefinalisten die tot vandaag de langste halve finale ooit afwerkten in Londen. Hij kwam tegen Juan-Martin del Potro destijds tot 4 uur en 45 minuten. Die tijd werd vandaag ruimschoots verbroken.

Isner was ook al betrokken bij de langste tennispartij ooit op Wimbledon. In 2010 won hij na 183 games en 11 uur en 5 minuten - uitgesmeerd over drie dagen - van Nicolas Mahut met 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3) en 70-68 (!).



De lengte van de partij van vandaag blies de discussie nieuw leven in of ook Grand Slam-duels niet gewoon via een tiebreak in de vijfde set moeten worden beslist. De kans dat Djokovic en Nadal vanavond nog hun partij kunnen afronden, wordt klein geacht. De twee titanen moeten de halve finale dan morgen hervatten, waardoor er voor de finale van zondag al sprake is van ongelijkheid.