Anderson zet streep door gravelseizoen

,,Na overleg met mijn doktoren en team ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om langer rust te nemen en nog een paar weken te revalideren”, aldus de Zuid-Afrikaanse tennisser, die dit seizoen pas drie toernooien speelde. ,,Ik zal elke dag hard werken om fit aan de start van het grasseizoen te verschijnen.”

De 32-jarige Anderson zou zijn opwachting maken in Estoril, op de masterstoernooien van Madrid en Rome en op Roland Garros. Vorig jaar haalde Anderson de finale op Wimbledon. Een jaar eerder was hij finalist op de US Open.