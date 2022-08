Andrea Belotti van Torino naar AS Roma, Ander Herrera terug bij Athletic Bilbao

Gijs ‘GB’ Brouwer leeft bij US Open in New York zijn jongens­droom: ‘Ik verbaas mezelf nog steeds’

Geroutineerd zette Gijs Brouwer zaterdag op de ‘kids day’ van de US Open handtekeningen op grote gekleurde tennisballen. Of beter, zijn initialen. Wie niet zo brutaal was om te vragen van wie ze nu eigenlijk de krabbel hadden gescoord, kon thuis opzoeken wie ‘GB’ is.

