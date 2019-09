Andreescu meldt zich af voor toernooi Osaka

,,Ik weet dat dit het grootste vrouwentoernooi is in Japan en ik kijk ernaar uit in de toekomst nog eens deel te nemen", zei de 19-jarige Andreescu, opgeklommen naar de vijfde plek op de wereldranglijst. Andreescu was zaterdag in de finale van de US Open met 6-3, 7-5 te sterk voor Serena Williams. Sindsdien heeft ze veel aandacht gekregen in haar thuisland.



Ook Belinda Bencic en Marketa Vondrousova laten het toernooi in Japan schieten. Kiki Bertens is in Osaka wel van de partij. Bertens bleef deze week in Zhengzhou in de tweede ronde steken.