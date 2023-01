Andy Murray (35) in historisch lange nachtpartij naar derde ronde Australian Open

Murray heeft er een handje van om lange partijen te spelen, maar na zijn al bijna vijf uur durende partij tegen Matteo Berrettini in de openingsronde had hij ongetwijfeld niet opnieuw lang op de baan willen staan. Tegenstander Kokkinakis had het in de eerste ronde een stuk makkelijker tegen een Italiaan en won met 3-0 in sets van Fabio Fognini.



Waar Murray tegen Berrettini nog bijna een 2-0 voorsprong in sets uit handen leek te geven, knokte hij zich tegen de Australiër die vorig jaar samen met Nick Kyrgios het dubbelspel won juist terug van een 0-2 achterstand. In de derde set stond Kokkinakis zelfs met 5-2 voor en mocht hij serveren voor de winst, maar toen toonde Murray zoals vaker in zijn carrière veerkracht en won hij de tiebreak met 7-5.