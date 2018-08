Andy Murray kijkt niet verder dan eerste ronde in New York

De voormalige nummer 1 van de wereld ontbrak vorig jaar vanwege een heupblessure. Begin dit jaar moest Murray zelfs een operatie ondergaan. Zijn rentree verloopt vooralsnog met vallen en opstaan. Alleen op het hardcourt in Washington wist Murray een paar partijen achter elkaar te winnen. Vorige week werd hij in Cincinnati weer direct uitgeschakeld.



,,Het voelt best vreemd om nu met een andere instelling aan de US Open te beginnen. Ik kijk niet verder dan de eerste ronde'', zei Murray. ,,Ik ben blij dat ik weer kan meedoen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe ver ik hier kan komen.'' Murray begint in de eerste ronde tegen de Australiër James Duckworth.