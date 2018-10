Angeliño: Zou geweldig zijn om voor onze fans te winnen

José Angeliño draait met PSV tot nu toe een uitmuntend seizoen in de eredivisie en staat ook in de Champions League zijn mannetje.

Zijn club heeft na het verlies tegen FC Barcelona en Internazionale nog nul punten na twee duels en dat zorgt in het Eindhovense kamp voor sportieve honger in aanloop naar het thuisduel met Tottenham Hotspur. Beide ploegen moeten woensdag eigenlijk winnen om nog een bescheiden kans op overwintering in het hoofdtoernooi te houden en de Europa League kan voor de nummer drie in de eindstand een mooie troostprijs zijn.

Angeliño: ,,Voor iedereen in Eindhoven zou de eerste winst in deze Champions League-groep geweldig zijn. En natuurlijk willen we dat voor de ogen van onze fans. We hebben twee wedstrijden gespeeld waarin we een goed resultaat hadden kunnen halen.”