Angenent recordhouder: Ik had liever een nieuwe Elfstedentocht

8070 dagenHenk Angenent is vandaag een record rijker. Geen schaatser was zo lang de laatste Efstedentochtwinnaar als de koning van de Bonkevaart van 1997. Die laatste door Angenent gewonnen editie is 8070 dagen geleden, een groter gat zat er nooit tussen twee tochten. ,,Maar mijn teleurstelling dat we al zo lang moeten wachten, is groter dan mijn blijdschap om dat record.’’

Door Arjan Schouten

,,Jij belt zeker voor dat getal?’’, begint Henk Angenent meteen te lachen, als hij de telefoon opneemt. De voormalige spruitjesboer die nu al jaren in de paarden zit, heeft al wat felicitaties gehad, vandaag. Nooit duurde het wachten op een nieuwe tocht zó lang. Vandaag is het precies 8070 dagen geleden dat Angenent als laatste winnaar over de Bonkevaart gleed. ,,God ja, het is wat het is’’, verzucht de inwoner van Woubrugge. ,,Ik ben er al heel veel op aangesproken, de laatste weken. Het heeft wat mij betreft twee kanten. Ik haal een record, mooi. Maar aan de andere kant is mijn teleurstelling dat de tocht na 1997 nooit meer is geweest groter dan het geluk dat ik uit zo’n record haal. Want tja, wat moet ik ermee?’’

Nog steeds is hij de laatste. Met alles wat bij die positie komt kijken. ,,Ze vragen nog steeds veel, zeker de laatste dagen is het weer extreem. Canal Plus uit Frankrijk is net bij me geweest. En volgende week komt er een jongen van de Washington Post helemaal naar Woubrugge. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat de laatste Elfstedentocht zo lang terug is. Maar ook met de klimaatverandering, dat speelt nu heel erg.’’

Volledig scherm Henk Angenent, terug bij De Zwette in Leeuwarden, waar hij in 1997 de schaatsen onderbond.

De aarde warmt op. Meer en meer wordt over die bijzondere schaatstocht van 200 kilometer over bevroren vaarten, meren en sloten langs steden als Sneek, Stavoren en Dokkum gesproken als een gestorven fenomeen. Een curieus sportevenement uit de vorige eeuw, dat nooit meer terug gaat komen. ,,Maar hij komt nog een keer, hoor. Echt wel. Ik ben er van overtuigd’’, beweert Angenent met de stelligheid van een predikant. ,,En die overtuiging begint ook niet af te nemen bij me. In 2012 heeft iedereen nog kunnen zien dat we er echt héél dichtbij waren. En ik weet zelf nog goed dat er begin 1985 ook over gesproken werd dat ‘ie nooit meer zou komen. Een maatje van me, Jan-Dirk Corts, was toen net 18 jaar en werd meteen lid van de Friese Elfsteden. Iedereen verklaarde hem voor gek, want waarom lid worden van een club die toch nooit organiseert? Twee maanden later reed hij mooi in Friesland.’’

,,Weet je, het moet gewoon allemaal weer een keer op z’n plaats vallen’’, vervolgt Angenent. ,,1997 was ook maar een korte winter. Vrijdag 21 december draaide de vorst erin, veertien dagen later reden we al. Terwijl het jaar ervoor de vorst er al 14 december was en die hield toen aan tot 22 januari. Maar de Elfstedentocht hebben we toen niet gereden.’’

Volledig scherm Henk Angenent, tegenwoordig thuis tussen de paarden. © Foto: SCS/Soenar Chamid Angenent, 51 jaar nu, is van plan een volgende editie zeker nog zelf te rijden. ,,Ik ben nog hartstikke fit, man. Had dit jaar graag op de Weissensee willen schaatsen, maar ging op de weg vanaf het vliegveld daar vijf keer over m’n nek. Toch jammer, want het was alweer tien jaar terug dat ik daar reed.’’

Hij snapt de angst van de huidige generatie toppers als Jorrit Bergsma, Gary Hekman, Simon Schouten en Jouke Hoogeveen dat ze de ‘tocht der tochten’ nooit meer rijden. Al is hij daar zelf naar eigen zeggen in zijn tijd nooit zo mee bezig geweest. ,,Ik heb ook nooit enorm de wens gehad om ‘m te mogen rijden. Weet nog dat ik een wedstrijd in 1995 won en toen stond er in jullie krant in de kop boven het wedstrijdverslag: ‘Alleen de Bonkevaart telt’. Ik weet nog dat ik destijds ook wel eens heb geroepen ‘schaf maar af, gaat toch nooit meer door’. Maar eigenlijk moeten we er helemaal niet zo mee bezig zijn, joh. Die massale aandacht in ons land na één dag vorst. Ik lach er maar om. Wees eens reëel. De natuur is veel sterker dan de mens. En wij denken het allemaal maar even te kunnen beïnvloeden. Is helemaal niet zo. Dus wacht het gewoon af. Het kan zomaar weer omslaan en dan opeens is het raak.’’