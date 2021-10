Angst voor ‘stomme grap’ bewaarheid voor Annemiek van Vleuten: ‘Nog steeds op zoek naar oorbel’

Uitzinnig was Van Vleuten: de oorbel die ze van haar overleden vader had gekregen leek gevonden. ,,Ik weet nog niet precies waar de oorbel is, ik heb nog niet echt contact gehad met de vinder. Er is alleen nog kort via Instagram contact geweest, dus ik moet het nog afwachten. Ik hoop niet dat het een grap is", zei Van Vleuten vervolgens nog.



Maar ze kwam alweer snel met een update: ,,Ik ben nog steeds op zoek naar mijn oorbel. Het lijkt erop dat iemand een stomme grap heeft gemaakt", laat Van Vleuten nu weten.



Het gaat om een oorbel die ze op haar achttiende verjaardag van haar inmiddels overleden vader heeft gekregen. Het sieraad bracht haar geluk, zo wees ze er nadrukkelijk naar toen ze deze zomer de olympische tijdrit won in Tokio. ,,Met die oorbel ben ik heel de wereld over gereisd”, plaatste ze dinsdag bij een oproep op social media, waarbij ze hoopte op een succesvolle vondst.



Van Vleuten, die al het aanbod van een juwelier kreeg om de oorbel na te laten maken, rijdt vandaag Parijs-Roubaix, waar ze overigens niet van plan was haar geluksoorbel te dragen: ,,Ik heb ze niet altijd in, eigenlijk alleen tijdens WK’s en de Olympische Spelen.”