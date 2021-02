Animatie: zo overleefde Romain Grosjean horrorcrash in Bahrein

Experts maakten voor een documentaire op Canal+ een nieuwe animatie van de crash, waaruit blijkt dat de halo op de bolide van Grosjean van levensbelang is geweest. Want zonder de aanpassing had de Fransman het niet meer kunnen navertellen. De beschermende constructie boven de cockpit werd in 2018 ingevoerd, naar aanleiding van de dodelijke crash van Jules Bianchi, die in 2015 in Suzuka onder een kraanwagen was geschoven en maanden later overleed aan zware hersenletsels.