Anisimova (17) ook in Parijs te sterk voor Sabalenka

Anisimova, nummer 54 op de wereldranglijst, won in januari op de Australian Open in Melbourne ook al van Sabalenka. Toen werd het 6-3, 6-2 voor de jonge Amerikaanse. Ze verloor in de vierde ronde uiteindelijk van de latere winnares Petra Kvitova.



Anisimova won in de eerste ronde in Parijs al met 6-3, 6-1 van de Française Harmony Tan. Sabalenka had in de eerste ronde op Roland Garros de dertigjarige Slowaakse Dominika Cibulkova met 7-5, 6-1 verslagen.