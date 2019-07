Anna en Annemiek zijn de Nederlandse troeven in Giro Rosa, maar statistieken wijzen op Australische Spratt....

Negen etappes door het noorden van Italië, de wielrensters krijgen in anderhalve week tijd een weg van dik 950 kilometer voorgeschoteld. En vlak is bijna nergens, overal gaat het wel een beetje omhoog. Met Van Vleuten als torenhoge favoriet, simpelweg omdat de 36-jarige veelvraat van Mitchelton-Scott bergop én in de tijdritten ontzettend sterk is. Maar ook olympisch kampioen Van der Breggen (Boels-Dolmans) gooit hoge ogen op die onderdelen en zal Van Vleuten het vuur aan de wielerschenen willen leggen.

Statistieken

Maar als we de statistieken moeten geloven, staat de winnares van de editie van 2019 al vast: Twitteraar Velofocus bekeek de uitslagen van de laatste jaren en zag dat elke winnares het jaar daarvoor derde werd. Van Vleuten won in 2018, werd derde in 2017. Van der Breggen won in 2017, werd derde in 2016. Ook in 2015 won Van der Breggen en in 2014 pakte ze brons. Megan Guarnier was de sterkste in 2016 en ja in 2015 werd ze derde.