Anna filmen op de mountainbike? Erben Wennemars gaat hard onderuit

Bay­ern-trai­ner Kovac: Opgeven doe ik nooit

15:31 Hoewel in Duitsland al druk wordt gespeculeerd over zijn opvolger, wil de coach van Bayern München Niko Kovac niet van opgeven weten. ,,Dat woord ken ik niet”, zei hij kort voor de wedstrijd in de Champions League tegen Benfica. ,,Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van doorzetten. Ik kijk vooruit en blijf vechten.”