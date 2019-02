Anna heeft plezier in de kou, Kiran vliegt boven het water

sportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Boven Noorwegen vliegen in de winter levert mooie plaatje op, bewijst schaatser Jan Smeekens. De sprinter van Jumbo-Visma neemt wel deel aan de wereldbekerwedstrijden in Hamar, waar veel toppers Noorwegen links laten liggen omdat de focus op volgende week is gericht. Dan is het WK afstanden in Inzell. Daar komt Smeekens overigens ook uit op de 500 meter.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jansmeekens) op 30 Jan 2019 om 7:37 PST

Het blijft een mooi gezicht dat foilsurfen. Kiran Badloe heeft zijn hart er nu aan verloren. De windsurfer uit Lelystad is steeds meer te vinden op het bord met de lange vin er onder. De plank kom zeker een halve meter boven het water uit, wat een surrealistisch beeld geeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kiranbadloe) op 29 Jan 2019 om 12:13 PST

Het was koud op de Weissensee waarde Alternatieve Elfstedentocht werd verreden. Dat merkte ook Gary Hekman uit Gramsbergen. De baard van de marathonschaatser was volledig bevroren.....

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@hekmangary) op 27 Jan 2019 om 1:37 PST

Lekker! Beitske Visser kreeg deze week te horen dat ze door is naar de volgende selectieronde voor de W-Series, in de volksmond beter bekend als de Formule 1 voor vrouwen. Er zijn achttien stoeltjes te verdelen, de in Dronten geboren Visser zit nu bij de laatste 28 kandidaten. De eerste shoot-out, vorig weekend in Oostenrijk, begon met 54 coureurs uit heel de wereld. Op naar maart, waar de vrouwen een Formule 3-auto in mogen om hun kunsten te vertonen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@beitskevisser) op 28 Jan 2019 om 9:19 PST

Soms heb je van die diepe momenten, tussen alle trainingen in Spanje door. Wielrenner Pascal Eenkhoorn bijvoorbeeld postte dit mooie plaatje vanuit het trainingskamp van zijn ploeg met de tekst: ‘Het leven is een feestje @ en feestjes zijn niet bedoeld blijvend te zijn’. Klinkt zwaar, gelukkig lacht Pascal erbij.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@pascaleenkhoorn) op 28 Jan 2019 om 11:09 PST

Terug van de comfortabele omstandigheden tijdens het trainingskamp in Spanje, vermaakt Anna van der Breggen zich ook in de Nederlandse kou. De wereldkampioene wielrennen op de weg zoekt steeds vaker de uitdaging op de mountainbike. Al is de stap om naar buiten te gaan mentaal nog wel eens zwaar, zegt Anna. Maar eenmaal buiten is het de moeite waard. En plezier heeft ze, gezien de glimlach op haar gezicht.