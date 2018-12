‘Anna’ ontsnapt uit Escaperoom Maastricht, Ronald Mulder geeft gratis knuffels

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

De Zwolse schaatser Ronald Mulder is blij om na de wereldbekerwedstrijden in Polen weer naar zijn gezin te kunnen. Over de wedstrijden was hij nog niet helemaal tevreden. Er is genoeg te verbeteren, zegt hij. Op naar Heerenveen, komend weekend wordt daar de volgende wereldbeker verreden. Maar eerst naar huis. De kinderen knuffelen. Want ‘Hugs for free’, is te lezen op zijn trui.

Tussen de zware trainingen en intensieve wedstrijden door is er ook tijd voor ontspanning bij wielerformatie Boels Dolmans. Wereldkampioen wielrennen Anna van der Breggen is opgeluchtj dat ze in Maastricht het einde van de Escaperoom haalde.... ‘We zijn vooral blij dat we nog leven’, schrijft ze. Het was spannend blijkbaar. Maar de Zwolse wielrenster kan nog lachen.

Samen met 27 andere mensen die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden mocht Kirsten Wild lunchen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Uitblinkerslunch is de hashtag die de drievoudig wereldkampioene baanwielrennen uit Zwolle meegaf aan haar bericht. Met zo'n palmares mag je dan ook niet ontbreken. Een koninklijke lunch voor de koningin van de baan.

Dank u Sinterklaasje! Turnster Céline van Gerner wordt in de watten gelegd door de Goedheiligman met een heuse surprise. Wat later dan gewoonlijk, maar de Emmeloordse turnster is er niet minder blij mee getuige de foto waarop ze lacht. Wat zou er in zitten? In elk geval heeft de Sint uitgepakt met een mooi gedicht.

Zo ziet blijdschap er uit! De Apeldoornse atlete Jip Vastenburg wordt vijfde op het EK Cross in Tilburg, een fantastische prestatie. Waar ze zelf ook erg blij mee is. ‘Kung Fu Jip is BACK!’, schrijft ze. Dat ze er blij mee is, is goed te zien!

Marleen Peek (rechtsboven) geniet bij Bundesliga basketbalclub Hannover in Duitsland. De Apeldoornse basketbalster geniet volop bij haar nieuwe team, al werd er in de achtste finale van de beker nog wel verloren van Marburg (65-74).

Tussen het voetballen in de Noorse bergen door is er ook tijd voor vertier. Marije Brummel uit Emst, uitkomend voor het Noorse Sandviken, geniet van de jaarlijkse spooktocht met de tantes.