Anna van der Breggen denkt niet in revanchegevoelens bij start van La Course

La CourseHet gevoel is goed, zegt Anna van der Breggen. Met een tweede plek in de Giro Rosa op zak begint de Zwolse wereldkampioene op de weg vrijdag aan La Course, een van de belangrijkste koersen in het vrouwenwielrennen. Revanche nemen op Annemiek van Vleuten, die haar vorig jaar op de meet inhaalde? Nee, zover gaat Van der Breggen niet.

Natuurlijk, Van der Breggen had liever met een eindzege in de Giro gestart in Frankrijk, maar landgenote Annemiek van Vleuten ging aan de haal met de eindzege. ,,Toch start ik met een goed gevoel", zegt Van der Breggen. ,,Het ging steeds beter en zeker aan het einde kwamen we met de hele ploeg sterk voor de dag.” Van der Breggen won de koninginnerit van de Giro wel.

Vlak voor de Giro relativeerde Van der Breggen het belang van het wielrennen nog wel. In die periode onderging haar moeder een zware operatie. ,,Natuurlijk is het dan lastig, want ik had niet de volledige focus op het wielrennen. Zeker niet als dit gebeurt. Maar het is koffiedik kijken of de prestaties anders zouden zijn geweest als dit niet had gespeeld. Ik ben in elk geval blij dat mijn moeder goed herstelt."

Rust en revanche?

De afgelopen week was Van der Breggen al in Frankrijk. ,,We zijn tussendoor niet naar huis geweest, hebben hier rustig aan gedaan. Wat gefietst en vooral veel gerust. Ik heb toch een zware meerdaagse koers achter de rug. Dan is er gelukkig ook even tijd voor andere zaken. Even contact hebben met het thuisfront bijvoorbeeld.”

Ze kijkt uit naar de wedstrijd van morgen. Vorig jaar werd ze vlak voor de finish nog ingehaald door Annemiek van Vleuten, maar van revanchegevoelens is geen sprake, benadrukt Van der Breggen. ,,Nee, het parcours van morgen lijkt niet op dat van vorig jaar. Nu is het niet veel klimmen, al zit er wel iets bergop in. Het is een slopend parcours, smal vooral en het gaat op en af. Het gaat erom om de goede positie in te nemen en goed samen te werken met de ploeg. Er zijn veel momenten waarop iets kan gebeuren.”