Anna van der Breggen in Cape Epic: Afzien, genieten, winnen en nu herstellen

KNVB tilt besluit over verplaat­sing bekerfina­le over het weekend

13:13 Waarschijnlijk wordt maandag bekend of er een andere datum gevonden is voor de finale om de KNVB-beker tussen Willem II en Ajax, die nu voor 5 mei om 18.00 uur in de Kuip geagendeerd staat. Dat verklaarde een woordvoerder van de voetbalbond vrijdag.