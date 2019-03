Anna van der Breggen rijdt Cape Epic in mountainbikeparadijs

Anna van der Breggen start zondag aan de Cape Epic in Zuid-Afrika. Ze rijdt aan de zijde van Annika Langvad, haar Deense ploeggenote bij Boels-Dolmans, maar ook de vrouw die de vorige editie van Cape Epic op haar naam schreef. Van der Breggen, de regerend wereldkampioene wielrennen op de weg, is even weer als een ‘kind op een fiets’.

Al zat 28-jarige Zwolse vaker op de mountainbike en maakte ze ook vorig jaar al uitstapjes op de mountainbike in het voorseizoen van het wielrennen. De zevendaagse race in Zuid-Afrika is van een heel ander kaliber, weet de Zwolse. Haar ploeggenote Annika Langvad kan buigen op veel meer ervaring. De voormalige wereldkampioene MTB schreef de Cape Epic al drie keer op haar naam en maakt sinds dit seizoen deel uit van Boels-Dolmans, net als Van der Breggen. Op de weg heerst Van der Breggen, maar op de mountainbike is Langvad de renster die het tempo bepaalt. ,,Al rijden we in elkaars dienst”, benadrukt Van der Breggen vanuit Zuid-Afrika. ,,Want we moeten elke etappe met zijn tweeën afleggen. De tijd van de tweede renster telt.”

Ze geniet in de dagen voor de race volop van de entourage, van de omgeving. ,,Hoe vaak krijg je de kans om in deze omstandigheden te rijden? We starten zondag vanaf de Tafelberg, hoe gaaf is dat? Het is genieten geblazen. Nu nog wel tenminste, want de race moet nog beginnen, haha.”

Afzien

Dat het afzien wordt, realiseert Van der Breggen zich terdege. ,,Toen Annika me vroeg om mee te doen, zei ik eerst nee. Ik begreep niet zo goed waarom ze met mij wilde rijden. Ik zei ‘als je wilt winnen, moet je dat met een ander doen.’ Ik heb veel minder ervaring met zulke wedstrijden. Maar Annika wilde heel graag met mij rijden. We kenden elkaar al van eerdere MTB-wedstrijden waar we allebei voor het Specialized-team uitkwamen. Het lijkt wel een uitwisseling. Ik kan mijn ervaring delen met Annika bij Boels-Dolmans op de weg, van haar leer ik de fijne kneepjes van het mountainbiken. Ik ben al lang blij dat ik van de ploeg de kans krijg om dit te doen. Ik heb zulke uitstapjes nodig om fris in mijn hoofd te blijven en andere uitdagingen aan te kunnen gaan naast het wegwielrennen.”

Intensiteit

Qua intensiteit verschilt het mountainbiken niet veel van het rijden op de weg. ,,Allebei gaat het om uithoudingsvermogen en conditie. Dus dat zit wel goed. Alleen de techniek is anders. Daar heb ik wel aan gewerkt deze week, maar we hebben ook duidelijke afspraken met elkaar gemaakt. Bij technische afdalingen gaat Annika voorop en volg ik haar. Dat gaat om vertrouwen en bovendien kent Annika mij nu zo goed dat ze weet welk tempo ik aan kan. We hebben samen de MTB-wedstrijd op Cyprus gereden vorige maand. Eigenlijk was dat een individuele wedstrijd, maar we hebben bewust zoveel mogelijk samen gereden om te wennen. Want samenwerken is nu ook het belangrijkste.”

Genieten

Daarnaast hoopt Van der Breggen ook vooral te kunnen genieten. ,,Je hoort de mooiste verhalen van deelnemers. Ik had wel gehoord van de wedstrijd, maar de Cape Epic heeft nooit op mijn bucketlist gestaan of zo. Ik ben gevraagd door Annika en ben me toen pas gaan verdiepen. En je moet maar afwachten of het te combineren is met mijn wegseizoen. Gelukkig kan dat. Het leuke vind ik nu al dat je niet kunt voorspellen wat er gebeurt. Of wat je tegenkomt We zeggen voor de gein wel eens dat dit onze safari is. Zo voelt het een beetje. Misschien komen we wel wilde dieren tegen. Dit is het MTB-paradijs. Morgen starten we op de Tafelberg met de proloog. Hoe mooi is dat? Al wordt het zeker ook afzien.”