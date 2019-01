Anna wacht op versterking in de regen en Erben traint onder een dakje

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

De oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika werd met 2-1 gewonnen en de dag na het duel was er voor de Oranje Leeuwinnen toch nog tijd voor ontspanning en genieten van de omgeving in Zuid-Afrika. Het leverde mooie plaatjes op, met onder andere Danique Kerkdijk (@daniquekerkdijk met een basisplaats!) die van het uitzicht geniet op de Tafelberg. En zo genieten wij toch een beetje mee.

Mmm, dan ga je toch naar Spanje om te trainen in de lekkere winterzon... Maar Anna van der Breggen (@annavdbreggen) moest haar kilometers maken in de regen. Alleen Maar ondanks de mindere weersomstandigheden van de wereldkampioene wielrennen uit Zwolle tevreden met haar trainingsblok, al kijkt ze er wel wat bedenkelijk bij. Maar gelukkig, vanavond krijgt ze versterking.

Ja, zo'n bootje willen we allemaal wel. En zeker als die in zo'n zonovergoten haventje in een warm land ligt aangemeerd. Atlete Marije van Hunenstijn (@marijevhunenstijn) uit Apeldoorn bekijkt tussen de trainingen in Zuid-Afrika door de sights en vermaakt zich in een haven aan het Waterfront in Kaapstad.

Even napraten na de wereldbeker veldrijden. De Nunspeetse Annemarie Worst (@annemarieworstx) werd zevende, maar was niet eens zo heel ontevreden. Want een lekke band drukte haar terug in het veld. Maar het ging volgens de veldrijdsters zelf al weer een stuk beter dan de keer daarvoor. Progressie dus. En dan is met een collega even evalueren in kleermakerszit wel even ontspannen.

Een indrukwekkende startopstelling in het Lee Valley VeloPark in Londen, waar drie Nederlandse baanwielrenners op een rij klaar staan om te knallen. Twee wereldkampioenen en Europees kampioen Roy van den Berg (@roy259berg). Niet alleen de truien zijn imposant, ook de spieren.

Soms moet je even over een drempel heen om nieuwe dingen te ontdekken. Dat deed voormalig topschaatser Erben Wennemars (@erbenwennemars) ook. Nooit gedacht dat hij dit leuk zou vinden, reageert de Zwollenaar die normaal gesproken lekker buiten sport. Nou is dit ook wel buiten, maar wel stilstaan. Onder een afdakje. Ook niet gek.