Anne onder de modder in Cyprus en Niek fietst iedereen aan gort op de crossbaan

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Als je dan toch op trainingskamp in Calgary bent, dan kun je je vrije tijd maar beter een beetje leuk besteden dacht Lotte van Beek. De Zwolse schaatsster ging op bezoek bij het Olympic Park in de Canadese stad en bekeek onder meer het bobsleeën. En was fanatiek!

Anna van der Breggen geniet volop van haar sportieve uitstapje in de mountainbikewereld. De Zwolse wereldkampioene op de weg doet mee aan de Cyprus Sunshine Cup en laat zich van haar beste kant zien. Met drie tweede plekken en een derde plek in de eerst vier wedstrijddagen deed ze aan de top mee. Van der Breggen ziet Cyprus als de ideale voorbereiding op de Cape Epic-mountainbikewedstrijd waar ze binnenkort aan meedoet. Afzien kan ze!

Natuurlijk, de winnaars van het WK sprint in Heerenveen waren enorm blij met hun titels, maar soms zijn ook de mensen er omheen geraakt door de sportieve prestaties. Oud-sprintster Marianne Timmer bijvoorbeeld. De Hierdense mocht de krans omhangen bij de kampioenen en ook bij de Japanse Nao Kodaira, de sprintster die Timmer jarenlang trainde. ‘Tranen van geluk!’, schreeft Timmer.

Niek Kimmann blijft maar winnen en dan ziet het er goed uit voor het outdoorseizoen BMX. De in Lutten geboren fietscrosser rijgt de zeges op indoorbanen aan elkaar. Zo ook in het Franse Caen, waar Kimmann twee keer zegevierde.

Het was tijd om de batterij weer even op te laden, vond Jip Vastenburg. De Apeldoornse atlete moest vorige week vroegtijdig uitstappen tijdens de Sevilla Marathon en dat deed pijn. Het hoofd moest even leeg en dat kon niet beter dan tijdens een mooie tocht door de sneeuw in de Oostenrijkse Alpen.

Sanne in 't Hof, de Schalkhaarse stagiair bij Jumbo-Visma, is aan het trainen met de sprinters van Jumbo-Visma in Heerenveen. Ze probeert in de slipstream van Jan Smeekens te blijven, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk... ‘What was I thinking?’.