Anne Terpstra doet het weer: mountainbikester wint wereldbekerwedstrijd in Andorra en geniet volop

Terpstra was afgelopen vrijdag als tweede geëindigd in de zogeheten ‘shorttrack-wedstrijd’. Met de zege is ze naar de tweede plaats in het wereldbekerklassement geklommen. Ze heeft 1205 punten, één meer dan de Franse Loana Lecomte, die niet meedeed in Andorra. De Australische Rebecca McConnell reed al vroeg lek in Andorra en eindigde slechts als 21e. Ze gaat nog wel aan de leiding met 1317 punten.



In 2019 schreef Terpstra geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een wereldbekerwedstrijd te winnen. Dat deed ze, net als vandaag, in Andorra. ,,Ik keek gisteren de race uit 2019 terug om te zien hoe die ging en realiseerde me dat ik helemaal geen tijd had gehad om ervan te genieten”, zei Terpstra. ,,Ik had niet verwacht dat ik zou gaan winnen, maar ik wist dat ik daar de volgende keer wel van zou proberen te genieten. Het is heel cool om het te kunnen vieren als je weet dat dat kan.”