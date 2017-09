Anne Terpstra piekt op WK mountainbike

,,Ik ben super tevreden nu ik hier sta. Morgen zal ik nog wel even denken aan de top tien plek die binnen handbereik was maar ik mag absoluut niet klagen. Het geeft aan dat ik het seizoen goed heb opgebouwd”, aldus de Apeldoornse. Ze werd na de start even in het nauw gedreven doordat het vrij snel heel smal werd maar gedurende de wedstrijd reed ze naar voren. ,,Ik reed net voor de lange afdaling lek, dat was een tegenvaller in de derde ronde maar wonder boven wonder kon ik op mijn positie blijven. Echt zeer tevreden en hier ga ik wel even van nagenieten”. De wereldtitel ging naar Zwitserse Jolanda Neff.