Annemarie is de tranen voorbij en Kirsten hangt de regenboogtrui te drogen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Annemarie Worst heeft de tranen na de tweede plaats op het WK veldrijden verdrongen en focust weer op de toekomst. Al is de blik van de Nunspeetse nog wat dromerig. Al is zelfs dat mooi...

Tussen de trainingssessies door in Anadia Sports Centre in Portugal kan Kirsten Wild haar regenboogtruien even wassen. En weer doorrrrrr.

Sepp van den Berg, oud-speler van PEC Zwolle, stond in de basis bij Liverpool! En plaatste zich met de Reds voor de volgende ronde van de FA Cup.

Jaap Stam besprak in Engeland de laatste transfers in het voetbal. Maar er ook een transfer voor Jaap zelf in zat? Dat bleef in het midden.

Ronald Mulder mocht nog wel flink aan de bak op de trainingen op het ijs in Calgary, maar is inmiddels weer in Nederland. Hij miste door flinke pech eerder dit jaar de kwalificatie, maar kan als hij met trainer Gerard van Velde op de foto gaat toch nog lachen.

De W Series gaan dit jaar voor het tweede seizoen! En de racesters moeten dan handtekeningen zetten op hun portretfoto's die uitgedeeld worden als merchandising. Beitske Visser uit Dronten doet het met een grote glimlach, of werd er net een grapje gemaakt?