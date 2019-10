Annemarie kan niet wachten op eerste cross, Erben verpulvert pr op de marathon

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Richard van der Venne geniet volop van de uurtjes thuis. De middenvelder van GA Eagles heeft hier qualitytime met zijn zoon. Mooi!

Danique Kerkdijk is blij weer op de campus in Zeist te zijn. De voetbalster uit Olst, die dit seizoen bij Brighton & Hove Albion speelt in de hoogste Engelse Superleague, bereidt zich met Oranje voor op de EK-kwalificatiewedstrijden.

Sepp van den Berg traint geconcentreerd bij Liverpool. De Zwollenaar heeft zijn eerste minuten in de equipe van trainer Klopp al gemaakt en hoopt op meer. En wij met hem!

Beitske Visser mocht even poseren. De in Dronten opgegroeide coureur kende een sterk debuutseizoen in de W-Series en kijkt nu even terug naar die tijd waarin ze tweede werd.

Eelco Sintnicolaas moet weer aan de bak. De vakantie zit er op voor de Apeldoornse tienkamper die net het WK miste. Hij gaat nu in training voor het indoorseizoen, maar heeft de Olympische Spelen van volgend jaar nog niet uit zijn hoofd gezet.

Waar de een blij is dat het seizoen er op zit, is de ander gelukkig met de start van een nieuw sportjaar. Annemarie Worst kan niet wachten namelijk. De Nunspeetse crosser kijkt uit naar komend weekend wanneer ze gaat fietsen in Meulebeke.

Anne Terpstra is wel blij met tijdelijke rust. Na een geweldig seizoen op de mountainbike - met haar eerste wereldbekerzege - mag de Apeldoornse even rustig aan doen. Alhoewel, ze checkte deze week wel al vast het olympische parcours in Tokio.