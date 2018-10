Annemarie Worst behaalt gedenkwaardige zege in Superprestige Gieten

Worst, renster van Steylaerts-777, was zeer content met de zege. ,,Dit is toch mijn eerste grote overwinning bij de elite-vrouwen", sprak de voormalig wereldkampioene bij de beloften (Bieles 2017). ,,Ik had vorige week al wel gemerkt dat ik goed was. En kan die lijn nu ook doortrekken. Dit is pas mijn tweede volledige seizoen in het veld. Ik denk dat ik vorig jaar toch als leerjaar moet zien, nadat ik uit het mountainbiken ben gekomen. Ik sprong niet altijd goed met mijn krachten om, maakte veel foutjes. Op dit moment heb ik meer inhoud in vergelijking met het verleden, ben ik technisch beter en ben ik ervarener. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik nu elke week ga winnen, maar het zou mooi zijn als ik telkens bij de eerste vijf kan eindigen. En dan natuurlijk met een voorkeur voor uitschieters als deze, in kampioenschappen als het EK en het WK. Maar ik zou als leidster in de Superprestige ook graag deze reeks hoog afsluiten. Dat zou betekenen dat ik me als renster zo ontwikkeld heb dat ik een seizoen lang op het hoogste niveau kan presteren."