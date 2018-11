Annemarie Worst naast podium in Gavere

De wielrenster uit Nunspeet, voor het eerst gehuld in haar Europese kampioenstrui, verloor de sprint om de derde plaats van de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.



Voor dat tweetal had de Italiaanse Alice Maria Arzuffi op een modderig parcours al haar eerste grote zege geboekt. De Britse Nikki Brammeier eindigde als tweede. Worst, die de openingscross in Gieten had gewonnen, leidt nog wel het klassement voor Arzuffi.



Drie andere Nederlandse rensters eindigden in de top tien: Ceylin del Carmen Alvarado (zevende), Lucinda Brand (achtste) en Denise Betsema (tiende). Marianne Vos ontbrak in Gavere.