Annemiek van Vleuten begint aan laatste jaar: ‘Ik ben voor buitenwereld meer dan een meisje dat hard fietst’

Zeldzaam weinig verrassin­gen: wordt derde ronde WK darts wél ‘bloedbad’?

Het WK darts gaat vanmiddag verder met vrijwel alle geplaatste spelers nog in de race voor de wereldtitel. Sinds bij het WK 32 spelers een geplaatste status hebben, zijn er nog nooit zo weinig verrassingen geweest in de tweede ronde als dit jaar. Slechts drie van hen sneuvelden de afgelopen week in hun eerste partij van het wereldkampioenschap.

8:30