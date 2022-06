Annemiek van Vleuten buiten top 5 in Giro Donne

PEC-hooligan komt na IJsselder­by­rel­len ‘nooit meer bij het stadion’, wel krijgt hij een cel- en taakstraf

Een 36-jarige Zwollenaar heeft een cel- en taakstraf gekregen voor zijn aandeel in het supportersgeweld rond het stadion van PEC Zwolle in april dit jaar. Volgens de politie moest de ME voorkomen dat PEC-supporters bij de bussen van Go Ahead Eagles-fans konden komen.

16:13