Annemiek van Vleuten: 'Eén van de mooiste zeges uit mijn loopbaan'

Dit was zeker één van de mooiste overwinningen uit mijn loopbaan. Die kan wel in het rijtje met de Izoard-zege van vorig jaar in La Course en de Ronde van Vlaanderen. Het is heel bijzonder om op deze berg te winnen, in het roze ook nog eens. Prioriteit had het om het roze te verdedigen, maar ik had bij de ploeg al wel aangegeven dat ik graag ook de dagzege wilde. Moolman was sterk, maar ik merkte dat ik nooit op de limiet zat als ze op kop reed. Daarom ben ik op drie kilometer van het einde gegaan en zo kon ik deze bijzonder zege boeken."