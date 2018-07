Annemiek van Vleuten grijpt met overmacht eindzege in Giro Rosa

Karateka wil nog een keer vlammen, en wel olympisch

15:00 Drukte ten spijt, karateka René Smaal wil zich nog één keer richten op zijn topsportcarrière. Met als doel de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De 30-jarige Apeldoorner moet het sporten alleen combineren met het geven van trainingen bij de bond en een eigen karateschool, want het is geen vetpot als topsporter.