Annemiek van Vleuten: Ik zat wel even met mijn handen in het haar

Het voelde heel dubbel om ‘het veilige El Teide’ te verruilen voor een vliegtuig met veel passagiers, vertelt de wereldkampioene - die net op tijd weg was voor de lockdown in Spanje. Bovendien is de vrouw van wie bekend is dat ze niet graag in Nederland traint nu de komende tijd toch in ons land. ,,Ik zat wel even met mijn handen in het haar. En nog erger: zonder doel. Mijn doel is de vorm vasthouden. Maar waarvoor? Dat weten we niet.”



Haar motivatie is gedaald. ,,Deze week en volgende week gaat de druk eraf. Lekker fietsen, maar niet met een strak schema. Daarna gaan we een mooi plan maken. Ik ben nu even doelloos en planloos. Maar ik denk dat het mooi is om te hopen dat de Olympische Spelen doorgaat en dat als ijkpunt te hebben. Ik hou er wel heel erg rekening mee dat het misschien uitgesteld gaat worden. Maar dan op een ander moment. Ze gaan niet de Olympische Spelen afgelasten. Dat is wel een zekerheidje.”