Annemiek van Vleuten over gevonden oorbel: ‘Ik hoop dat het geen grap is’

Maar nog niet tijdens Parijs-Roubaix, aanstaande zaterdag. Want Van Vleuten is al in Frankrijk en de verloren oorbel is nog in Wageningen. ,,Ik weet nog niet precies waar hij is, ik heb nog niet echt contact gehad met de vinder”, vertelt ze. ,,Er is alleen nog kort via Instagram contact geweest, dus ik moet het nog afwachten. Ik hoop niet dat het een grap is.”



Overigens was Van Vleuten ook niet van plan de oorbellen tijdens Parijs-Roubaix te dragen. ,,Ik heb ze niet altijd in, eigenlijk alleen tijdens WK’s en de Olympische Spelen.” Sowieso is de Hel van het Noorden niet de meest geschikte koers om dierbare sieraden mee naartoe te nemen. Door het gestuiter over de kasseien gaat het waarschijnlijk een zeer selectieve wedstrijd worden, verwacht Van Vleuten. ,,Ik hoop dat het deelnemersveld snel uitgedund wordt”, zegt ze. ,,Want met het hele peloton vechten om van voren te zitten bij de eerste kasseistrook, daar kijk ik niet echt naar uit. Maar ik heb het inmiddels voor de eerste keer verkend en het wordt een slagveld. Als de groep eenmaal kleiner is geworden en ik dan nog van voren zit, vind ik dat wel mooi.”