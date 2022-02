Annemiek van Vleuten rijdt concurrentie op een hoop in bergrit: ‘Half december liep ik nog op krukken’

Van Vleuten viel aan op de tweede klim van de dag, de Alto Collao. Ze kwam alleen aan op de top en breidde haar voorsprong op de klim naar de finish steeds verder uit. De inmiddels 39-jarige Van Vleuten, die in Tokio het zilver greep in de olympische wegrace, nam de leiding in het algemeen klassement. De eindzege in de Wielerweek van Valencia kan haar nauwelijks nog ontgaan; ze begint zondag met meer dan een minuut voorsprong op Ludwig aan de vierde en laatste etappe.

,,Het is lekker om het seizoen zo te beginnen. Dit is goed voor het vertrouwen”, meldde Van Vleuten op haar website. “Ik heb hard getraind en dan is het fijn als zich dat al snel uitbetaalt. Het was echt even een test voor de benen vandaag”, aldus de renster, die nog even memoreerde aan de dubbele bekkenbreuk die ze vorig jaar oktober overhield aan een val in Parijs-Roubaix. ,,Ik kan het bijna niet geloven dat ik zo snel ben hersteld. Die val was 4,5 maanden geleden, half december liep ik nog op krukken.”