Annemiek van Vleuten wint met boodschap voor Amy Pieters op haar mouw in Valencia

Van Vleuten greep gisteren de macht door de concurrentie op een hoop te rijden in de enige serieuze bergrit van de vierdaagse rittenkoers. Toen won ze de etappe met een voorsprong van ruim een minuut op de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. Ludwig werd ook tweede in het klassement, waarin Ellen van Dijk op de vierde plaats eindigde. In de slotrit over 118 kilometer van Sagunt naar Valencia kende Van Vleuten geen problemen om voor de tweede keer op rij eindwinnares te worden. Dat lukte nog geen enkele wielrenster sinds de koers in 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Het was voor Van Vleuten haar eerste koers sinds ze bij een val in oktober in Parijs-Roubaix een dubbele bekkenbreuk had opgelopen. Ze reed de slotetappe met een speciale boodschap voor Amy Pieters, die eind december tijdens een trainingsstage hard ten val kwam en sindsdien in coma ligt. 'Stay strong Amy', had Van Vleuten op haar mouw geschreven.