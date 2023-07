Annemiek van Vleuten wint na knappe solo opnieuw in Giro Donne en heeft eindzege voor het grijpen

Van Vleuten ging er in een relatief vlakke etappe op het laatste klimmetje, zo’n 15 kilometer voor de finish, alleen vandoor en bereikte met een voorsprong van zo’n 20 seconden de finish in Canelli. Haar landgenote Lorena Wiebes sprintte naar de tweede plaats voor de Duitse Liane Lippert. Fem van Empel finishte als negende. Er volgen nog drie etappes met tussendoor, op vrijdag, een verplaatsing naar Sardinië. Van Vleuten won de Giro al drie keer eerder.



,,Best ‘cool’ om te winnen op een dag die eigenlijk voor de sprinters leek”, zei Van Vleuten na haar nieuwe demonstratie. De aanval was gepland en doorgenomen met de ploegleiding, erkende ze. ,,En het is altijd leuk als een plan uitkomt. Ik wilde hoe dan ook een sprint voorkomen en wist dat die klim op het laatst er geschikt voor was. Zeker ook omdat iedereen nog moe was van de zware rit van gisteren.”