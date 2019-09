Ansu Fati jongste ooit in CL, De Jong, Van Dijk en Cillessen in basis

Barcelona gaat op bezoek bij Borussia Dortmund, Liverpool, waar Georginio Wijnaldum op de bank zit, komt in actie tegen Napoli en Valencia strijdt in de groep van Ajax in Londen tegen Chelsea.



Opvallendste naam vanavond is de pas 16-jarige Ansu Fati, die bij FC Barcelona - tegen Dortmund - de jongste speler ooit wordt in de Champions League met zijn 16 jaar en 321 dagen.