Antoinette de Jong bezorgt Nederland weer blosje op wangen

De Jong verraste twee weken geleden bij de NK afstanden al met goud op de 3000 en 5000 meter. De ploeggenote van Wüst bleek in Thialf ook sterk genoeg voor een internationale overwinning. ,,Heel gaaf, ik ben echt heel blij'', sprak De Jong glunderend bij de NOS. ,,Ik had niet verwacht dat ik nu ook al een wereldbekerwedstrijd zou kunnen winnen. Ik heb alles op gevoel gedaan. Fysiek kan ik zeker nog verder groeien.''



Volgens De Jong is er geen sprake van een plotseling nogal stroeve samenwerking met Wüst, die dit seizoen als kopvrouw van Justlease.nl nog niets heeft gewonnen. De onderlinge rivaliteit is juist goed voor de prestaties in het olympische seizoen, betoogde de nieuwe blikvanger van het team. ,,Het gaat echt hartstikke goed tussen ons. Natuurlijk maak je ups en downs mee als je het hele jaar met elkaar traint. We maken elkaar echter beter, sterker en gretiger. En Ireen komt er ook weer aan, hoor.''



Uitslag 3000 meter vrouwen

1. Antoinette de Jong 4.03.53

2. Natalia Voronina (Rus) 4.04.00

3. Ivanie Blondin (Can) 4.04.16

4. Miho Takagi (Jap) 4.04.41

5. Irene Schouten 4.05.91

6. Ireen Wüst 4.05.54

7. Martina Sablikova (Tsj) 4.05.70

11. Carlijn Achtereekte 4.08.31

12. Carlien Kleibeuker 4.09.54