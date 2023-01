Antoinette de Jong verovert voor derde keer op rij goud op EK allround, brons voor Marijke Groenewoud

De Jong won in 2019 in Collalbo en 2021 in Heerenveen ook al het EK. Vorige week pakte ze ten koste van Groenewoud ook de Nederlandse titel. In de slotrit namen ze het tegen elkaar op, maar haar leidende positie kwam niet in gevaar.

Voor Groenewoud stond het zilver op het spel. Met slechts een marge van twee seconden op Ragne Wiklund begon Groenewoud aan de afsluitende 5.000 meter, maar na 3800 meter was de pijp leeg. Ook De Jong verloor terrein, maar haar marge was groot genoeg om de schade te beperken.

Patrick Roest raakt leidende positie kwijt

Patrick Roest is bij het EK allround in Hamar na de 1500 meter de leiding kwijtgeraakt aan zijn Noorse concurrent Sander Eitrem. De 20-jarige Noor won de 1500 meter in 1.44,44. Roest werd tweede met 1.45,83. Op de 10 kilometer moet Roest 1,78 seconde goedmaken om zijn titel te kunnen prolongeren. De twee schaatsers nemen het tegen elkaar op in de laatste rit van de slotafstand.



Marcel Bosker kwam in de rit tegen landgenoot Beau Snellink op de 1500 meter tot 1.47,24 en werd daarmee vijfde. Snellink werd achtste met een tijd van 1.49,01. In het klassement staat hij zesde. Bosker staat daar één plaats voor.